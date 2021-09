Koronavirus ONLINE: Nárůst hospitalizovaných v ČR. A muž za porušení karantény skončí v base

V Česku v pondělí přibylo nejvíce potvrzených případů nákazy koronavirem od začátku června. Laboratoře jich odhalily 391, v mezitýdenním srovnání je to zhruba o 150 víc. Více odhalených případů za jeden den eviduje ministerstvo zdravotnictví naposledy 3. června, a to 425. Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, stouplo z 16 na 18. Dál roste i reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, vzrostlo z 1,26 na 1,36. Vyšší bylo naposledy v polovině července. V nemocnicích bylo v pondělí 82 pacientů s covidem, o den dříve to bylo 64. Více hospitalizovaných bylo naposledy 22. června. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Nejvíce nakažených je v okrese Karlovy Vary, a to 77 lidí za posledních 7 dní.