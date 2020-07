Koronavirus ONLINE: Nákaza v nemocnici v Uherském Hradišti. A 80 dětí v karanténě kvůli táboru

Ve Spojených státech kvůli nepříznivému vývoji epidemie covidu-19 přibývají nařízení o zakrývání obličeje a k nošení roušek nyní nabádá i první dáma Melania Trumpová. Na Američany dnes v tomto směru apelovala skrze svůj twitterový účet s bezmála 15 miliony sledujících.

Even in the summer months, please remember to wear face coverings & practice social distancing. The more precaution we take now can mean a healthier & safer country in the Fall. pic.twitter.com/80dGOWIyDJ