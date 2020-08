Koronavirus ONLINE: Nákaza mezi seniory na Prachaticku. A Norové varují před Českem

Marocká vláda se rozhodla o měsíc prodloužit výjimečný stav, který je v platnosti od poloviny března kvůli šíření pandemie covidu-19. K tomuto rozhodnutí ji přiměl narůstající počet nakažených.

Výjimečný stav tak bude nově platit místo do 10. srpna do 10. září na celém území Maroka. Do odvolání také zůstávají uzavřené hranice, což značně dopadá na marocký turistický průmysl, informovala agentura AFP.

Marocká vláda rovněž přijala výnos, kterým zavádí pokutu 300 dirhamů (asi 720 korun) pro každého, kdo nebude dodržovat společenský odstup nebo nosit ochrannou roušku. V pětatřicetimiliónovém Maroku bylo dosud zaznamenáno asi 28.500 infikovaných, z nichž 435 zemřelo. Ve středu stoupl počet nakažených o rekordních 1283 osob.