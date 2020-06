Koronavirus ONLINE: Nákaza i ve Vodňanské drůbeži. A špatná zpráva o hornících z dolů ČSM

Vzdělávací systém se podle zástupců školských asociací vypořádal s koronakrizí dobře. Situace podle nich byla nečekaná, takže nebylo snadné hledat vždy nejlepší řešení. Pokud by se situace opakovala, daly by se některé věci udělat lépe. Shodli se na tom zástupci školských asociací, které dnes oslovila ČTK.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého školy na výuku na dálku nikdo nepřipravoval. Pokud by se podobná situace měla někdy opakovat, bylo by podle Černého vhodné, kdyby školy měly k dispozici modely fungování výuky na dálku. Část škol byla na začátku krize bezradná a taková pomoc by jim mohla pomoct, řekl. Lepší by podle něj mohla být také koordinace postupu ministerstev školství a práce a sociální věcí ohledně ošetřovného pro rodiče školáků.