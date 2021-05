Koronavirus ONLINE: Naděje na otevření pro hotely a penziony. A očkování 40+ příští týden

"Dobrá zpráva pro všechny provozovatele zahrádek v rámci restaurací. Od 17. 5. je možné provozovat zahrádky a to v následujícím režimu: 4 hosté u jednoho stolu, pokud se nejedná o příslušníky jedné domácnosti, současně vzdálenost mezi jednotlivými stoly je alespoň 1,5 metru a stejně tak by měla být vzdálenost 1,5 metru od kolemjdoucích osob, jinými slovy ulice, od chodníku nebo od silnice, pokud tam není nějaká jiná bariéra. Současně už nijak jinak dále neomezují zahrádky ve smyslu celkového počtu osob do dané lokality, do dané zahrádky," uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) na tiskovce po jednání vlády.

"Bude možné býti hostem za předpokladu, že se prokáži tím, že jsem byl očkován, nebo tím, že jsem byl testován a to všemi možnými druhy testů počínaje PCR testy, antigenními testy z testovacích center, nebo z pracoviště a nebo samotesty, případně si i mohu přinést vlastní samotest a na místě se otestovat, pokud mi třeba nebude nabídnut daným provozovatelem. Současně to platí pro všechny, kteří prodělali covid-19 a nebylo to déle než 90 dnů," doplnil Havlíček.