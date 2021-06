Koronavirus ONLINE: Nad Sputnikem zlomil hůl už i Zeman. A 68 případů za sobotu v Česku

Před deseti lety vyhrála tenistka Petra Kvitová poprvé slavný Wimbledon. Navždy bude mít v paměti emoce po proměněném mečbolu a radost svých nejbližších v lóži. Letos absolvuje londýnský grandslam na oblíbené trávě už potřinácté, a přestože je dvojnásobnou šampionkou z All England Clubu, jako před každým turnajem o sobě pochybuje.

Loni se Wimbledon kvůli koronaviru neuskutečnil a letos se tenisté vrací do historických kulis po dvou letech. „Těším se hrozně moc, to každopádně, protože loni se to bohužel zrušilo. Moc se těším na tamní travičku, až to vypukne a všichni budou zase chodit v bílém,“ uvedla Kvitová po přípravném turnaji na trávě v Bad Homburgu, kde došla do semifinále.

Do Londýna se přesune dnes odpoledne. Vzhledem k přetrvávajícím hygienickým opatřením si tentokrát tenisté nemohou pronajmout bydlení v domech okolo areálu, ale budou v „bublině“ v hotelu. „Takže to bude jiný Wimbledon, než jsme zvyklí. Žádný domeček ve Wimbledonu, ale někde ve městě hotel. Bude to daleko na kurty, ale areál si určitě užiju,“ uvedla.