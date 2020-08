Koronavirus ONLINE: Na testy musel i Vojtěch. A červená u sousedů, Čaputová ruší program

Šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) se dnes omluvil za svá slova o údajných účincích „rekonvalescentní krevní plazmy“ proti covidu-19, která vyvolala vlnu kritiky z řad odborné veřejnosti. Stephen Hahn v twitterovém příspěvku uznal, že tato kritika byla oprávněná. Řada expertů předtím upozorňovala, že na nedělní tiskové konferenci potenciální léčebnou metodu prezentoval zavádějícím způsobem.

Léčba covidu-19 za pomoci krevní plazmy lidí, kteří nemoc prodělali, zatím nebyla vyzkoušena v plnohodnotné klinické studii, FDA ale o víkendu této metodě udělila povolení pro mimořádné použití u hospitalizovaných pacientů nakažených koronavirem. Hahn a americký prezident Donald Trump před novináři hovořili o „historickém“ či „průlomovém“ kroku.

Oznámení vzbudilo rozruch hned z několika důvodů, tím hlavním ale bylo tvrzení z tiskové konference, že při léčbě rekonvalescentní plazmou by na covid-19 umíralo o 35 procent pacientů méně. „Mnozí experti nechápali, kde se tato statistika vzala. Číslo nebylo zmíněno v oficiální vyhlášce o povolení (metody) vydané úřadem, rovněž nebylo v 17stránkovém dokumentu vypracovaném vědci z FDA,“ napsal deník The New York Times (NYT).