Koronavirus ONLINE: Mutace delta v ČR přibývá. Rozvolnili jsme brzy, omlouvá se premiér Rutte

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v programu COVID Nepokryté náklady eviduje 6800 žádostí za zhruba osm miliard korun. Vyplývá to z dat, které ČTK poskytla mluvčí úřadu Štěpánka Filipová. Příjem žádostí do první výzvy dotačního titulu skončí za týden, druhá výzva pokračuje do 13. září.

Stát žadatelům s propadem obratu za rozhodné období alespoň o 50 procent poskytne příspěvek na 60 procent nepokrytých nákladů. Provozům s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku se týká pomoc 40 procent nákladů.