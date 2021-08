Koronavirus ONLINE: Mutace delta plus v Česku přibývá. A na italské pláže se vrátily roušky

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes v v pořadu Benešovský Impuls řekl, že třetí dávku může dostat každý, kdo bude mít zájem.

„Bude se to týkat třeba příslušníků integrovaného záchranného sboru, kteří byli také mezi těmi, kteří vakcínu dostali jako první v lednu a únoru. „Vakcinace třetí dávkou bude probíhat i v průběhu příštího roku u praktiků a v nemocnicích. Ministr zdravotnictví ji doporučuje seniorům nad 60 let, pacientům ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo klientům v domovech pro hendikepované.

Adam Vojtěch ve vysílání dále odmítl, že by bylo v plánu rizikové skupiny k očkování motivovat finančně. „Nebylo by to spravedlivé vůči těm, co už se naočkovat nechali.“