"Udělala to asi v době, kdy to bylo třeba udělat. Tady asi nikdo neví, jestli je něco včas, nebo jestli to má být o dva dny dříve, o týden dříve. Myslím si, že to bylo v dané situaci v pravý čas,"

uvedl v ČT v reakci na dnešní zpřísněná nařízení vlády doktor František Stejskal, předseda sekce tropického a cestovního lékařství Společnosti infekčního lékařství (SIL), který rovněž působí na Bulovce. "Celkové názory byly na to, že se přehání pandemie, že je to vlastně chřipka, že děláme přísná opatření, že strašíme. Hranice se nemohou v Evropě zavřít, nemáme možnost zavřít hranice a vidíte, jak ta situace se během měsíce změnila a samozřejmě je to důsledkem toho, že v Itálii se nepodařilo tu epidemii zachytit, nějaký způsobem omezit to šíření. Není to jako běžná sezónní chřipka," upozornil.