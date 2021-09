Koronavirus ONLINE: Malé děti zatím bez vakcíny. A zpřísnění pro 100 milionů Američanů

Ministerstvo zdravotnictví zatím nepočítá s tím, že by pro některé profese, jako jsou například zdravotníci, zavedlo povinné očkování. Novinářům to dnes při své návštěvě Ostravy řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj jde o velmi citlivé téma.

„Toto je samozřejmě velká debata, která se vede nejenom u nás, ale i v jiných zemích, tedy nastavení povinnosti očkování pro určité služby, jako je zdravotnictví či sociální služby. Zatím to není na pořadu dne. Myslím, že o tom se musí vést nějaká širší debata, ono vše má své plusy a minusy. Jedna věc je nastavit takovou povinnost, druhá věc je, jak se to pak reálně odrazí v praxi. V některých zemích to vedlo k výpovědím lidí, kteří jsou v těchto službách. Takže to si myslím, že je velmi citlivá věc, a v tuto chvíli to neplánujeme,“ řekl ministr. Zopakoval ale, že očkování je jediná alternativa pro zvládnutí pandemie.