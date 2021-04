Koronavirus ONLINE: Maláčová chce všechny děti ve školce od května. A 3206 případů za pátek

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

V pátek v Česku přibylo 3206 případů koronaviru, je to o třetinu méně než před týdnem. Celkově se tak nákaza od začátku pandemie potvrdila už u 1,6 milionu lidí. Prioritou vlády by měl být návrat všech dětí do mateřských škol k 1. květnu, řekla v sobotu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Rozhodnou ale epidemiologové a ministerstvo zdravotnictví. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.