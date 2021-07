Koronavirus ONLINE: Lékaři můžou ordinovat roušku místo respirátoru. A Francie zčervenala

Asi 300 vojáků bude nasazeno do ulic australského Sydney, aby tam dohlíželi na dodržování omezení pohybu. Podle agentury AFP to dnes oznámily australské úřady. V Sydney platí již pátým týdnem lockdown, který by měl trvat až do konce srpna. Australský premiér Scott Morrison kromě toho dnes podle Reuters uvedl, že než začne země otevírat své hranice, musí být naočkováno alespoň 80 procent dospělé populace v zemi.