Koronavirus ONLINE: Lékaři můžou ordinovat roušku místo respirátoru a 203 případů za čtvrtek

Děti od šesti do dvanácti let nebudou muset po návratu ze zahraničí do izolace, stačit bude PCR test. Pokud test vyjde pozitivní, musí dítě nastoupit do karantény, informoval ministr Vojtěch. Tato změna se netýká zemí s extrémním rizikem nákazy.

Rezort svolil studijní víza pro zájemce o české vysoké školy, zažádat o akademický pobyt budou moci i lidé z takzvaných černých zemí, tedy zemí s extrémním rizikem nákazy.