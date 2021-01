Koronavirus ONLINE: Kvůli skandálu Blatný připustil konec šéfa SZÚ. A upravený PES příští týden

Pražští záchranáři budou při komunikaci s dispečinkem používat namísto telefonních hovorů jednotné formuláře zasílané prostřednictvím chytrých telefonů nebo tabletů. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch. Podle něho by se příští rok tento způsob komunikace měl zavést i mezi dispečinkem a nemocnicemi, což usnadní příjem pacientů. Ředitel řekl, že se osvědčil i Národní dispečink lůžkové péče (NDIP), který by měl podle něj zůstat zachován i po epidemii koronaviru.

Na základě standardizovaného formuláře bude podle Koloucha komunikace mnohem jednodušší než vysvětlovat stav pacienta po telefonu. Zkušební provoz tzv. elektronického avíza již začal. „Předpokládám, že do půlky roku to bude standard. A pokud se podaří vysoutěžit chytré telefony pro posádky, tak si myslím, že do konce roku to bude v úplné rutině,“ řekl.