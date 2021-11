Koronavirus ONLINE: Kvůli nové mutaci Nu se sejde mimořádně Babišova vláda

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová prohlásila, že hradní kancléř Vratislav Mynář s ní během dnešního rozhovoru neřešil hygienické podmínky, za kterých chce prezident Miloš Zeman i po pozitivním testu na koronavirus v neděli na zámku v Lánech jmenovat Petra Fialu (ODS) novým premiérem. Zdůraznila, že i pro nakažené bez příznaků platí izolace 14 dní a výjimky nejsou, řekla odpoledne Svrčinová Radiožurnálu.

Izolaci podle ní ukončuje ošetřující lékař, případná výjimka by byla špatným signálem vůči veřejnosti. „Pokud by došlo k takové výjimce, já věřím tomu, že k tomu nedojde, tak by se občané samozřejmě oprávněně ptali, proč oni mají jiná pravidla než někdo jiní. Pravidla musí pro všechny platit stejně,“ uvedla Svrčinová. Neumí si představit, jak by mohl prezident při dodržení izolace osobně Fialu jmenovat.