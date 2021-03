Koronavirus ONLINE: Kvůli mejdanu u kmotra Bendy končí i šéf věznice. A scénář otevření škol

Rusko o měsíc prodloužilo zákaz letů z Británie a do ní, a to do 16. dubna. Důvodem je výskyt nové varianty koronaviru, která byla poprvé zjištěna v jižní Anglii, uvedla agentura Reuters s odvoláním na ruský operativní štáb. Z Ruska je zakázáno létat do Spojeného království od 22. prosince.