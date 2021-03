Koronavirus ONLINE: Kolaps ve středních Čechách. A testování čeká i úředníky

Liberec s Jabloncem nad Nisou chtějí pro své obyvatele výjimku ohledně cestování mezi těmito městy. Primátoři obou měst se s žádostí o její udělení obrátili na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Novinářům to dnes řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

"Máme za to, že obě města jsou tak úzce spjatá a provázaná, že si o výjimku mají právo říci," uvedl Zámečník. Města sice patří každý do jiného okresu, katastrálně ale sousedí a navíc mezi nimi jezdí tramvaj. "Hodně lidí například jezdí tramvají Liberec - Jablonec do práce nebo dokonce žijí třeba v Proseči a přes řeku Nisu mají hned třeba Vratislavice," dodal. Proseč patří k Jablonci a Vratislavice k Liberci a i tramvaje při cestě mezi Jabloncem a Libercem přejíždějí několikrát mezi katastry obou měst.