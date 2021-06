Koronavirus ONLINE: Kolabující portál s certifikáty k očkování. A 514 případů za pondělí

Pro turisty ze šesti neevropských zemí se ode dneška zjednodušuje možnost navštívit Česko, kterou dosud komplikovala ochranná opatření proti onemocnění covid-19. Očkovaní lidé z Izraele, Austrálie, Thajska, Nového Zélandu, Singapuru a Jižní Koreje mohou využít služeb hotelů i restaurací. Všech šest států nově patří k územím s nízkým rizikem nákazy na mapě cestovatele.

Cestování do Česka by se mělo výrazně zjednodušit i pro občany Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska a Slovinska. Přestože tyto země patří do kategorie států se středním rizikem nákazy, jejich občané mohou do Česka přijet bez omezení, pokud jsou alespoň 22 dní po podání první dávky vakcíny proti novému koronaviru. Musí ale být schopni očkování doložit národním certifikátem.