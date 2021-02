Koronavirus ONLINE: Karlovarsko a Královéhradecko čeká zpřísnění. A nouzový stav skončí?

Trojice opozičních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 uvedla, že nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Právě o něm má ve čtvrtek na žádost vlády jednat Sněmovna. Nouzový stav je zatím v Česku do 14. února, vláda by ho chtěla protáhnout o 30 dní do 16. března. Strany z koalice SPOLU k tomu dospěly poté, co vládní strany znovu odmítly jednat o odškodňovacím zákonu pro podnikatele. Vládní hnutí ANO se navíc v úterý odmítlo zabývat úpravou volebního zákona.