Vláda by měla připustit větší míru zadlužení, protože si to teď můžeme dovolit. V pořadu Epicentrum to řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Je podle něj nutné myslet i na lidi a na firmy. Také přiznal únorovou lyžovačku v Itálii i to, jestli se nechal testovat na koronavirus. Ředitelka Asociace malých a středních podniků a firem Eva Svobodová poradila, co mají malé a střední firmy dělat.