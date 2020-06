Koronavirus ONLINE: Kalousek tasil lži i svatbu na Čapím hnízdě. A fotbalisté v karanténě

Město New York v pondělí vstoupilo do druhé fáze rušení karanténních opatření, v níž se mohou začít zaměstnanci vracet do kancelářských budov, zatímco zákazníky mohou opět přivítat kadeřnictví nebo zahrádky restaurací. Deník The New York Times (NYT) nicméně konstatoval, že chodníky i soupravy metra byly na začátku pracovního týdne navzdory uvolňování poměrně prázdné.

"Fáze jedna byla velmi důležitá. Ale fáze dvě je pro město vskutku obrovským krokem. Tady se jedná o většinu naší ekonomiky," řekl na tiskové konferenci starosta nejlidnatějšího amerického města Bill de Blasio.