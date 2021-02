Koronavirus ONLINE: Jihoafrická mutace je v Česku. Od kamioňáků nebudou chtít Němci testy?

Podpoří komunisté nouzový stav do konce března?

„Zkoumáme ty dokumenty, které vláda předkládala,“ uvedl v Událostech na ČT šéf KSČM Vojtěch Filip. „Pro nás je rozhodující nikoliv to, kolik se toho bude testovat, protože testování neléčí, ale jakým způsobem bude vláda reagovat na potřebu více vakcín v kratším čase. Naše úvahy směřují k tomu, aby se už vláda nespoléhala na Amsterdam a na EMU, na dodávky z Evropské unie. Abychom se zachovali jako sousední Rakousko nebo Maďarsko a nakoupili vakcíny ať už v dalších zemích, které je vyrábí – jestli to je Rusko, Čína nebo Spojené státy americké, není rozhodující. Rozhodující je, abychom je měli a co nejdříve naočkovali co největší podíl populace. To je pro nás rozhodující,“ uvedl. Při dotazu na nedodržené dřívější vládní sliby – komunisté požadovali návrat žáků do škol či rozvolnění u skiareálů – poznamenal: „Vláda je menšinová, potřebujeme, aby ten slib vlády byl potvrzen usnesením Poslanecké sněmovny, že vláda začne na tom nákupu pracovat.“