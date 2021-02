Koronavirus ONLINE: Jihoafrická mutace je v Česku. A nemocnice narazily na strop

V Česku se objevila už i jihoafrická mutace koronaviru, a to ve školce v Brně. Na twitteru o tom informoval neurobiolog Omar Šerý s tím, že se varianta ještě sekvenačně prověřuje v laboratoři. Ministerstvo informaci zatím nepotvrdilo. Jihoafrická varianta je podle expertů nakažlivější. Od čtvrtka bude v ČR platit povinnost nosit respirátor či jinou kvalitnější ochranu dýchacích cest a látkové roušky už nebudou stačit ani dětem do 15 let. To vše se děje ve chvíli, kdy kapacity nemocnic narazily na strop a do dvou týdnů budou zřejmě vyčerpány úplně. Za pondělí přibylo v Česku 11 233 případů nákazy, o 2300 víc než před týdnem. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.