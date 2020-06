Koronavirus ONLINE: Hygienici jednají o přitvrzení v Česku. Za den přibylo 127 případů

Astronomickým půlbilionovým schodkem nás každého vláda zadlužila o 50 tisíc. To řekl v rozhovoru pro Blesk předseda ODS Petr Fiala (55), podle kterého to budeme muset jednou zaplatit i s úroky. On sám by prý raději volil snižování daní.

„Česko krizi zvládlo a zvládli ji především občané. Chovali se odpovědně, ukázněně a dokonce velkoryse, když začali šít roušky a dodržovali veškerá pravidla. Ze začátku zareagovala dobře i vláda, zákazy jí šly. Ale potom už to byl totální chaos. Všichni si jistě pamatují na to, kdy mohli a nemohli jít senioři do obchodu nebo nesmyslné rozhodnutí. Tenhle chaos trvá i nadále,“ uvedl Fiala pro Blesk.