Koronavirus ONLINE: Hrozí dosud největší vlna, varují vědci. A 695 případů za pondělí v ČR

Ministerstvo zahraničí USA a zdravotnické úřady varovaly Američany před cestami do Japonska kvůli nárůstu covidu-19. V Japonsku přitom za dva měsíce začnou olympijské hry. Přestože úřady cesty přímo nezakazují, jejich oznámení by mohla mít vliv na rozhodnutí sportovců i diváků, zda se her zúčastní, podotkla agentura AP.

"Turisté by se měli vyvarovat cest do Japonska," uvedlo americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). "Kvůli současné situaci v Japonsku se mohou nakazit variantami covidu-19 i plně očkovaní cestující a šířit je," upřesnilo CDC.

Stejnou výzvu zveřejnilo také americké ministerstvo zahraničí. "Necestujte do Japonska kvůli covidu-19," uvedlo bez dalších podrobností. Zároveň zvýšilo stupeň varování před cestami z čísla tři na číslo čtyři, při němž je doporučeno do země vůbec nejezdit. Americký výbor pro olympijské a paralympijské hry však ubezpečil, že díky přijatým opatřením budou moci američtí sportovci letos v Tokiu soutěžit, aniž by se vystavovali nebezpečí nákazy. O rok odložené olympijské hry mají odstartovat 23. července.