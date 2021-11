Koronavirus ONLINE: Hospoda, kultura a sport jen pro očkované? A 13 502 případů za středu v ČR

Psychiatrům za deset let stoupl počet pacientů o 80 procent. Svůj podíl na tom má i současná pandemie. Lékařů je ale málo, zejména pro děti. Na tiskové konferenci to dnes řekl místopředseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martin Anders. Ze studentů medicíny do oboru míří jen asi dvě procenta, nově by je podle něho mělo lákat více nepovinných předmětů, kde se s oborem seznámí.