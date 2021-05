Koronavirus ONLINE: Horolezec Trávníček uvízl v Nepálu. A v Česku se zaplní obchody i školy

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Epidemie koronaviru v Česku zpomaluje. Za sobotu přibylo 717 nových případů nákazy, o 450 méně než před týdnem. Poprvé od loňského září tak sobotní nárůst klesl pod 1000. V pondělí přichází další velké rozvolnění, poprvé od Vánoc můžou lidí vyrazit do všech obchodů, povolené budou další služby a do lavic se - zatím v rotaci - vrátí děti ze základních škol v celém Česku. Od půlnoci na úterý by měli dostat možnost přihlásit se k očkování i všichni lidé 45+, avizoval na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO). A Nepálu po nákaze covidem uvíze i známý český horolezec Jan Trávníček, uvedla TV Nova. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.