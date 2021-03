Koronavirus ONLINE: Hamáček chce nouzový stav i po Velikonocích. Pak skončí plošná opatření?

Česko ohlásilo za sobotu 5443 nových případů koronaviru, o 1515 méně než před týdnem. Oběti koronaviru, který je za dobu pandemie v Česku už téměř 25 tisíc, připomenou v pondělí zvony. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na Primě uvedl, že vláda bude chtít prodloužit nouzový stav o 14 dní, platil by tak až do 11. dubna. Pak by podle něj mohly denní nárůsty nakažených klesnout pod 5000 denně a skončit některá plošná opatření. Dál by už vládě stačil jen pandemický zákon. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) na ČT nicméně uvedla, že vláda požádá o prodloužení o celých 30 dní. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.