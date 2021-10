Koronavirus ONLINE: Fronty na končící testy zdarma všem. A diváci StarDance s respirátory

První dávku očkování proti covidu-19 dostalo za poslední týden přes 52 000 lidí, za celý říjen jich bylo více než 117 000. Celkově se očkování účastní 58,8 procenta populace, která už nejméně jednu vakcínu dostala, nebo se k očkování registrovala. Jejich podíl se o jeden procentní bod zvýšil během posledních osmi dní. Vyplývá to z dat o očkování, která zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.

Polovinu říjnových očkování tvoří třetí dávky, tedy posilující očkování pro osoby, které byly plně vakcinované do letošního dubna. Jsou to zejména zdravotníci a nejstarší lidé do 70 let, u nichž vlivem horší funkce imunitního systému ve stáří po zhruba šesti měsících ochrana po očkování výrazně klesá. Celkově bylo v říjnu aplikováno téměř 182 000 posilujících dávek vakcíny, více než polovina za posledních sedm dní.

Zájem roste ale i mezi lidmi, kteří se dosud očkovat nenechali. V říjnu zdravotníci podali přes 117 000 prvních dávek očkování, přes 52 600 za posledních sedm dní. Vyšší zájem je napříč věkovými skupinami, nejvyšší ale u lidí ve věku 18 až 39 let a 40 až 59 let. Za posledních sedm dní si nechalo první dávku aplikovat zhruba dvojnásobně lidí tohoto věku proti předchozímu týdnu. Asi o třetinu přibylo prvních očkování u lidí do 18 let a nad 60 let.