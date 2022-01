Koronavirus ONLINE: Fialova vláda zkrátila karanténu na 5 dní. A 10 169 nakažených za úterý v ČR

Fakultní nemocnice Brno proti covidu-19 zatím naočkovala první dávkou 1700 dětí ve věku od pěti do 11 let, zájem pomalu klesá. Nemocnice začne podávat dětem druhou dávku. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Nemocnice začala očkovat děti od pěti do 11 let v polovině prosince. „Do konce roku jsme naočkovali 1500 dětí. V týdnu mezi svátky, kdy nechodily do školy, jich bylo asi 900, nyní už zájem klesá,“ uvedla mluvčí.

Nemocnice škole přizpůsobila dobu očkování pro děti, očkuje se každé úterý a ve čtvrtek od 12:00 do 17:00. Za odpoledne jde o 200 dětí. „Čtvrteční termín tento týden už je obsazený, v úterý příští týden ještě nějaká volná místa jsou,“ uvedla Plachá.