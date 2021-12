Koronavirus ONLINE: Fialova vláda chystá přitvrzení. A omikron zabil ženu se třemi dávkami?

Ve Spojených státech v posledním týdnu přibývaly odhalené nákazy koronavirem rychleji než v kterékoli předchozí fázi pandemie a sedmidenní průměr se po úterku dostal nad 267 000 infekcí na den. Uvádí to deník The New York Times (NYT), v jehož databázi bylo dosud rekordní hodnotou 251 232 nákaz z 11. ledna. Počty hospitalizací a úmrtí spojovaných s covidem-19 jsou zatím oproti minulé zimní vlně výrazně nižší.

Nejvíce infekcí aktuálně hlásí severovýchod USA. Ve státech New York a New Jersey jsou denní součty vysoko nad dosavadními rekordy z minulé zimy. Jen město New York ohlásilo v úterý 27 774 nových nákaz. Smutné rekordy tento týden přišly také v Marylandu a Virginii, vůbec nejvyšší výskyt nákaz pak má Washington, D. C. Federální distrikt americké metropole hlásí v posledních dnech přes 250 infekcí na každých 100 000 obyvatel a vytíženost nemocnic v souvislosti s covidem-19 se zde dostala na úroveň nejhoršího bodu předchozí zimní vlny.

To platí také o státu Ohio na středozápadě a situace se v posledních dnech rychle zhoršuje i na jihovýchodě USA, který byl silně zasažen letním náporem epidemie. Enormní rozmach koronaviru hlásí Florida, dále Georgia a Louisiana.

Na úrovni celých USA zatím bilance hospitalizací souvisejících s covidem-19 neroste nijak dramaticky a zůstává výrazně pod maximy z přelomu srpna a září nebo začátku roku. Země s přibližně 330 miliony obyvatel hlásí v průměru asi 1200 nových úmrtí denně, zatímco loni touto dobou to bylo přes 2000.