Koronavirus ONLINE: Epidemie v ČR znovu sílí. A testy odhalily minimum nakažených školáků

V Moravskoslezském kraji přibylo v pondělí 837 nově nakažených koronavirem. Proti minulému týdnu je to o 162 lidí méně, když minulé pondělí bylo 999 pozitivně testovaných. Přesto je to proti předchozím dnům nárůst. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO).

„Pondělí bylo prvním dnem, kdy probíhalo standardní testování a okamžitě se projevil nárůst počtu nakažených. Není to dobrá zpráva,“ uvedl Vondrák.