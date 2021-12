Koronavirus ONLINE: Epidemie v ČR slábne. A Norsko zakázalo kvůli omikronu alkohol v hospodách

Pro svět by ve strategii boje proti covidu-19 mělo být prioritou naočkovat co nejvíce lidí podle základního schématu a teprve poté nabízet posilovací dávky ohroženým skupinám. Řekl to dnes zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) pro krizové situace Mike Ryan, podle kterého svět kvůli nové variantě koronaviru omikron zřejmě čeká velká epidemická vlna.