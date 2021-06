Koronavirus ONLINE: Do školy i práce bez roušky v 11 krajích. A 386 nakažených za den v ČR

Jeden z nejoblíbenějších dovolenkových rájů se na konci května konečně otevřel Čechům. Do Turecka již míří první letadla… a v jednom z nich budou i Blesk Zprávy! Ty se podívají nejen na opatření, která platí ve městech, na plážích i v hotelech, ale podrobně pro vás popíšou to, na co se připravit při covidovém cestování a na co myslet, až se budete vracet domů. Především pak z destinací, které jsou v tmavě rudé na cestovatelském semaforu a které nejsou v EU.

Turecko nemusí do země přijmout turistu, který nevyplní během posledních 72 hodin od odletu příjezdový formulář. Případně uvalí cestovateli pokutu, jak upozorňuje ministerstvo zahraničí. V něm musíte uvést základní informace a také země, kde jste v posledních 10 dnech pobývali. Musíte jej mít k dispozici v digitální nebo tištěné podobě.

Vedle toho musíte disponovat negativním PCR testem. Ti, kteří jsou plně očkováni nebo covid nedávno prodělali, mají výhodu. „Po těch, kteří při vstupu na všech hraničních přechodech předloží doklad vydaný úředními orgány příslušné země, v němž uvedou, že byli očkováni nejméně 14 dní před vstupem a/nebo prodělali nemoc během posledních 6 měsíců, nebude vyžadován negativní test a nebudou uplatněna karanténní opatření,“ doplňuje pak na svých stránkách české ministerstvo zahraničí, které tím cituje turecké úřady. Před odletem nemusí mít test ani děti do věku 5,99.

Výrazně se doporučuje mít také uzavřené cestovní pojištění, které zahrnuje i péči o pacienta pozitivního na covid-19, a registrovat se do systému DROZD. Nicméně cestování není jen o covidu. Kromě toho, že si do letadla musíte vzít roušku, je také dobré si zopakovat, co si do letadla vzít nesmíte.