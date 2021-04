Koronavirus ONLINE: Do školek v Česku se vrátí další děti. A Primark hlásí rekordní tržby

Sněmovna by mohla prodloužení vyplácení příspěvku k nemocenské lidem v koronavirové karanténě nebo izolaci schvalovat ve středu odpoledne. Na tiskové konferenci před schůzí dolní komory to dnes řekl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Vláda v pondělí schválila prodloužení opatření do konce června, aktuálně platí do konce dubna.

Na bonus mají nárok lidé, kteří šli do karantény a izolace po 1. březnu. Dostávají náhradu 60 procent redukovaného příjmu, ke které mají v prvních dvou týdnech ještě příspěvek až 370 korun na den. Celkem nesmějí ale pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku.