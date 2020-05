Koronavirus ONLINE: Do Řecka už v červenci. A roušky odložíme i v kancelářích

„Zklamala mě paní Maláčová, která se i v rámci této krize chovala stejně nekolegiálně jako předtím. Tak, jak ji všichni známe,“ uvedl o víkendu v Právu premiér Andrej Babiš (ANO). Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) se oproti tomu v pořadu Blesk.cz ohradila.

„Nevím, co tím pan premiér myslí. MPSV se velmi intenzivně podílelo na tom, aby vláda celou krizi zvládla,“ diví se Maláčová. Zmínila nejen program Antivirus, který přispívá firmám na mzdy, aby nemusely propouštět, ale třeba i návrh na ošetřovné ve výši nejprve 60 a později 80 procent a vyplácené do 13 let věku.

„Snažím se pracovat, domlouvat se s kolegy tak, aby vše fungovalo, nemám vždycky stejný názor, to je pravda, můj primární úkol je bojovat za lidi. Hlavně za lidi. Ať už jsou nemocní, hendikepovaní, ať už jsou to senioři, rodiny s dětmi nebo zaměstnanci, to je můj primární úkol. A vždycky se snažím s kolegy dohodnout a myslím si, že ty výsledky hovoří za sebe,“ odmítla v Epicentru kritiku Babiše Maláčová.