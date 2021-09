Koronavirus ONLINE: Do „důchoďáků“ se vrací testování. A sousedé otevřou diskotéky v říjnu

Maisy (17) byla obviněna antivaxery z podvodu a „herectví“ poté, co na sociální síti sdílela svůj příběh o prodělání onemocnění covid-19. Podle popíračů je Maisy placena vládou a je zapojena do spiknutí, co má mladé lidi nutit k očkování. O Maisy a jejím boji informoval server Sky News.

Tato bývalá členka velšského mládežnického parlamentu řekla médiím, že se obává smrti, neboť jí dramaticky klesá hladina kyslíku. Potýká se také se závratěmi, dušností, nesnesitelnou bolestí hlavy a se ztrátou čichu a chuti. Covid-19 jí také způsobil sraženinu v plicích. Maisy se svěřila, že je nyní zahlcena vzkazy lidí, kteří ji urážejí.