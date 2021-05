Koronavirus ONLINE: Další velké rozvolnění už v pondělí. A vakcína Pfizer i pro děti nad 12 let?

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) kritizuje návrh na uvolňování covidových opatření v kultuře, který dostal od ministerstva zdravotnictví. Oblast podle něj diskriminuje proti ostatním odvětvím například tím, že vyžaduje od diváků nákladnější PCR testy.

Podle vedoucího skupiny MeSES Petra Smejkala vychází Zaorálkem kritizovaný návrh z toho, že maximální kapacita hromadných akcí by se odvíjela od typu testů, které dokážou pořadatelé zajistit. PCR testy by byly pouze volitelnou nadstavbou. „Bylo by naprosto v pořádku, pokud by pořadatel akceptoval pouze antigenní testy, ale pak by musel být počet diváků v daném prostoru nižší,“ uvedl Smejkal. Alternativou jakéhokoliv testu by bylo také potvrzení o očkování nebo o prodělání covidu-19. „Chápeme, že hromadné akce jsou omezené už dlouhou dobu, nicméně epidemiologicky patří k těm nejrizikovějším, a proto je třeba nastavit podmínky pro jejich obnovení pečlivě,“ dodal.