Koronavirus ONLINE: Čtvrtý stupeň PSA od pátku. Babiš tepal ministry a prázdniny se prodlouží

Vláda na návrh ministra zdravotnictví rozhodla, že ČR od pátku 18. prosince od 0:00 hodin přejde do 4. stupně protiepidemického systému. Na TK po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Projevil také lítost nad tím, že je celá věc složitá pro podikatele zejména v gastro průmyslu. Zopakoval však, kolik lidé již na covid19 zemželo, zdůraznil, že reprodukční číslo je 1,2 a dochází k nárůstům nakažených a to i mezi seniory. "Riskovali bychom ke konci měsíce možná 10 tisíc nakažených a to nechceme," řekl Babiš.

Dodal, že je 5 tisíc nakažených zdravotníků. "Bojují z posledních sil," řekl předseda vlády o zdravotnících.