Koronavirus ONLINE: ČR hrozí návrat na 4. stupeň „psa“. A školáci před Vánoci dřív na prázdniny?

„Určitě většinově jsou ředitelé pro to, aby se ty dva dny výuky nerušily,“

řekl ČTK předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý k nápadu prodloužit školákům vánoční prázdniny tak, aby šli naposledy do školy 18. prosince. „Z pedagogického hlediska my si myslíme, že už jsme přišli o spoustu dní,“ řekl.

Kdyby se dva dny výuky před Vánoci ve školách zrušily, tak se podle něj bude muset vše přesunout na příští týden, nebo dohánět jindy. Dodal, že pokud by vláda o prodloužení prázdnin rozhodla, mělo by to být v dostatečném předstihu. Podobně se vyjádřila i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. „Já si myslím, že by se to vše mělo říkat víc dopředu,“ uvedla. Současnou situaci označila za zmatek.