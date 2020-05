Koronavirus ONLINE: Chorvatsko otevírá Čechům hranice. A Babiš zuří kvůli plánu Bruselu

Ve 24 evropských zemích zemřelo od počátku března o 159.000 lidí více, než bylo pro toto období očekáváno. Na dnešním videobrífinku Světové zdravotnické organizace (WHO) to uvedl šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge, který tyto mrtvé označil za následek pandemie nemoci covid-19.

„Tato úmrtí jsou navíc nad to, co by běžně bylo pro toto období roku očekáváno,“ řekl Kluge. Uvedl také, že 94 procent mrtvých s covidem-19 bylo starších šedesáti let. Mužů v počtu lidí, kteří zemřeli na komplikace související s infekcí, bylo 59 procent.