Koronavirus ONLINE: „Chcípl pes,“ vzkazují naštvané hospody. A Blatného hlídá ochranka

Prodloužení nouzového stavu do 11. ledna, o které vláda požádala Sněmovnu, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nutné kvůli celoplošným opatřením proti epidemii koronaviru. Cílem nejsou represe obyvatelstva, ale jeho ochrana, řekl dnes ministerský předseda poslancům. Podle něj se současný stav, kdy mírně roste počet pacientů s nemocí covid-19 i počet zemřelých s koronavirem, asi do Vánoc nezmění.

„Čísla budou pravděpodobně stoupat. Je předpoklad, že se to do Vánoc nezmění, a uvidíme, zda se to promítne do obsazenosti kapacit zdravotnictví,“ uvedl předseda vlády.