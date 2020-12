Koronavirus ONLINE: Česku hrozí umrtvení 25. prosince. A Biden sklízí chválu za očkování

„Za podmínečným schválením vakcíny Comirnaty je i usilovná práce zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Podíleli se na všech jednáních a zasahovali do procesu tak, aby se k lidem dostala co nejlépe prověřená, kvalitní a bezpečná vakcína proti covid-19,“ řekla ředitelka SÚKL Irena Storová. „Naše práce teď ale nekončí. Celou noc experti SÚKL kontrolují české překlady dokumentů EMA, zítra by totiž měly být zveřejněny informace o přípravku a rozhodnutí včetně všech stanovených podmínek i v národních jazycích,“ doplnila ředitelka SÚKL.

„Práce pokračuje i v procesu podmínečné registrace další vakcíny proti covid-19. Výbor pro humánní léčivé přípravky plánuje už na první lednový týden mimořádné zasedání k vakcíně od společnosti Moderna,“ nastínila ředitelka SÚKL Irena Storová další vývoj. Zasedání k Moderně bude 6. 1. 2021.