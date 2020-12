Koronavirus ONLINE: Česku hrozí povánoční umrtvení. Babiš se nechá očkovat, Biden má první dávku

„Já se určitě očkovat budu, jakmile na mě přijde řada,“ uvedla na brífinku po jednání vlády ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Neuvažovala jsem o nějakém veřejném očkování, ale můžeme se poradit s kolegy,“ dodala ministryně.

„Kdyby to bylo třeba, tak jsem podobně rozhodnut, protože to pokládám za velkou vymoženost. (...) Kdyby se ukázalo, že je třeba to nějakým způsobem podpořit, tak si myslím, že o tom budu uvažovat,“ řekl na toto téma šéf resortu kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

„Samozřejmě se nechám očkovat, chtěl bych všechny požádat, aby se nechali očkovat, protože to je ta vědecky nejrychlejší cesta k tomu, jak epidemii zvládnout. A pokud by to mělo přesvědčit jakéhokoli dalšího člověka, tak klidně i veřejně,“ přidal svůj postoj ministr školství Robert Plaga (za ANO).