Koronavirus ONLINE: Česko zoranžovělo, k Praze se přidalo pět okresů. A nákaza v sanatoriu

Česko hlásí 449 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 32 413 lidí, vyléčených je 20 787 a aktuálně nakažených je rekordních 11 178. Během čtvrtka přibylo 1382 potvrzených případů, nejvíc od začátku epidemie. Ministerstvo zdravotnictví překreslilo mapu nákazy, do oranžové barvy po Praze spadají i okresy Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. Od pondělí tam musí mezi půlnocí a šestou ranní zavřít restaurace a bary. Ve středních Čechách hygienici rozšířili opatření na celý kraj. Do zelené se nově dostalo víc než 30 dalších okresů. A ústavu v Jevíčku na Svitavsku, kde se léčí plicní nemoci, má covid-19 šesti lidí, další čekají na testy. Testovat bude asi nutné celý pavilon. Dánsko zařadilo ČR mezi rizikové země, ve Švýcarsku musí Češi do desetidenní karantény a Češi zřejmě přijdou o možnost dovolené na Kypru. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.