Andrej Babiš, vybízející občany, aby si nedělali zásoby potravin, vyrazil po jednání vlády a brífinku do tří skladů řetězců. Premiér dál ujišťuje, že potravin je dostatek, někteří lidé si však nakupují zásoby dál. „Lidi zbytečně nakupují potraviny,“ bouřil před odjezdem na Úřadu vlády.

Babiš byl tázán, zda uvažoval o regulaci toho, co si mohou lidé koupit, či ne s ohledem na to, že nakupují tolik, že to patrně ani nespotřebují? „Kdybychom toto udělali, tak řekneme, že je nějaký problém, a žádný problém není. Já jsem tady měl řetězce, některé mi řekly, že mají nárůst tržeb 50, 70 procent. Tam lidi stáli do řady, dokonce tam byly nějaké souboje na parkovišti. A já jsem řekl, že není na to důvod, proboha nám musí věřit. Dnes navštívím tři sklady řetězců, jsou narvané potravinami. Znovu opakuji: I kdybychom vyhlásili karanténu na celý stát, tak potraviny budou. Není důvod si dělat zásoby. Já už nevím, jak to máme sdělit. Nemůže se stát, aby nebyly potraviny, není důvod si dělat zásoby, skutečně není důvod. Potom se stává, že ty chudinky pokladní mají obrovský problém a potom mají strach, jsou přetížené atd.,“ uvedl ještě ve Strakově akademii.

Babiš upozornil, že současná opatření neznamají žádné restrikce na dovoz a na kamiony. „Máme tu odpovědnost a buďme všichni odpovědní. Nedělejme tu paniku, není na to nejmenší důvod, fakt je to zbytečné. Ano, může se stát, že někde je prázdný regál, ale potom je potřeba samozřejmě a doufejme, že to všichni pochopí, že to není tak, že by byly ohrožené dodávky potravin. Řetězce se těší, samozřejmě mají obrovské obraty, paní Schillerová se taky těší, bude mít skvělé inkaso DPH, ale není důvod, není důvod nakupovat potraviny do zásoby. Není důvod,“ dodal.