Koronavirus ONLINE: Česko se uzavírá turistům z ciziny. Hamáček připustil bič na Poláky

Policejní akce na hranicích naplánované nejsou, budou pokračovat namátkové kontroly v příhraničních oblastech, sdělil ČTK mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. „Bude to ve stejném režimu jako dosud, akorát budeme kontrolovat něco jiného. Teď jsme kontrolovali, jestli máte PCR test, a od zítřka budeme kontrolovat, jestli máte správný důvod, proč sem jet,“ řekl.

Cizinec bude podle něj muset uvést důvod příjezdu a přesvědčit hlídku. „Bude to na policistech, aby dokázali vyhodnotit a určit, zdali to je věrohodné, zdali to je oprávněné,“ podotkl. Pro policisty by to podle něj neměl být velký problém, protože mobilita přes hranice směrem do ČR není výrazná. „Pokud se nebavíme o pendlerech, na které se to nevztahuje, tak sem nikdo jiný v podstatě nejezdí,“ dodal.