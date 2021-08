Koronavirus ONLINE: Česko ruší seznam extrémně rizikových zemí. A 241 nakažených za den

Očkovací centrum v OC Atrium v Hradci Králové, kde se očkuje bez předchozí registrace, podalo za měsíc fungování zhruba 2600 dávek vakcín proti nemoci covid-19. Centrum zřízené Fakultní nemocnicí (FN) Hradec Králové zůstává v provozu, a to v pracovních dnech od 13:00 do 18:00. Pokračuje také očkování registrovaných zájemců v centru v areálu nemocnice. ČTK to sdělil mluvčí nemocnice Jakub Sochor. V Královéhradeckém kraji je k dispozici 11 očkovacích míst, na deseti z nich se lze nechat očkovat také bez objednání.

„Denně se v OC Atrium očkuje většinou více než stovka zájemců, kteří z různých důvodů nevyužili možnost registrace a objednání na konkrétní termín. Současně každý den podáváme další stovky dávek vakcíny předem registrovaným přímo v nemocnici,“ uvedl ředitel hradecké FN Vladimír Palička.

Od pátku 3. září začne v kraji fungovat i mobilní očkovací tým, který bude jezdit do okrajových oblastí regionu. Zázemí bude mít v očkovacím kamionu, který postupně navštíví pět měst - 3. září Vamberk, 4. září Žacléř, 5. září Novou Paku, 6. září Hostinné a 7. září Kopidlno. Podle zástupců hejtmanství se zájemci nebudou muset předem registrovat a očkování bude možné pro osoby starší 16 let vždy od 10:00 do 18:00. „Očkováno proti covidu-19 je v našem kraji přes 301.000 osob starších 16 let, tedy téměř 66 procent obyvatel v tomto věku,“ doplnil hejtman Martin Červíček (ODS).