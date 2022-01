Koronavirus ONLINE: Česko koupí léky proti covidu za dvě miliardy. A 10 169 případů za úterý

Kapacita pro testování prostřednictvím přesnějších PCR testů je v současné době v tuzemských laboratořích dostatečná, řekl dnes ČTK ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch. Není tak podle něj důvod se řídit jen antigenními testy a v případě jejich pozitivy na covid-19 posílat zaměstnance bez potvrzujících PCR testů do pětidenní karantény, jak vyplývá z materiálů vlády, které má dnes podle ČTK projednat. Podle Hajdúcha by bez PCR konfirmace skončilo při každém kole testování v pětidenní karanténě tisíce zaměstnanců zbytečně.

Podle Hajdúcha by se mělo pokračovat v současné praxi, tedy pozitivní antigenní testy následně potvrdit přesnějšími PCR testy. I v případě testování zaměstnanců dvakrát týdně by pro to byla podle něj dostatečná kapacita. „Současná kapacita pro PCR testování je nyní kolem 160.000 až 170.000 testů denně. V době, kdy to byla potřeba, jsme dělali i přes 100.000 testů denně, nyní se dělá kolem 50.000 PCR testů denně. Kapacita nyní jednoznačně existuje. Máme desítky tisíc testů v rezervní kapacitě,“ řekl dnes ČTK lékař a bývalý národní koordinátor pro testování.